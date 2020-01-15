Лавров рассказал, как происходит дедолларизация российской экономики

Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию своей экономики. Происходит это на фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления, заявил в интервью газете Times of India министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что вместе с основными партнерами работает над правовыми и механическими механизмами, которые могли бы уменьшить влияние ограничительных мер.

Уход от привязки к доллару, по словам Лаврова, является одним из основных направлений и рассматривается в качестве «объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США».

Глава МИД РФ напомнил, что в прошлом году с Анкарой и Пекином уже были подписаны межправительственные соглашения о переходе на расчет в национальных валютах.

По словам Лаврова, в настоящее время Москва и Нью-Дели готовят договор о взаимной защите капиталовложений, призванный обезопасить инвесторов обеих стран.