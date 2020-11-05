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Влетевший в университет автобус в Новгороде протащил с собой «Ладу»: видео

Роман Захаров
02:08 05.11.2020
Водитель пострадавшей легковушки раскрыл подробности инцидента.
© Видео: ЧП 53 Великий Новгород, VK © Фото: ЧП 53 Великий Новгород, VK

Пассажирский автобус, который вечером 4 ноября влетел в здание Новгородского госуниверситета в Великом Новгороде, перед этим стал участником другого ДТП. Об этом сообщает паблик «ЧП 53 Великий Новгород» в социальной сети «ВКонтакте», подкрепляя данную информацию видеозаписью.

На коротком ролике, снятом на камеру регистратора, видно, как на светофоре стоит отечественный автомобиль марки «Лада». Внезапно на высокой скорости в него сзади въезжает автобус, который после столкновения даже не пытается остановиться и как ни в чем не бывало продолжает движение по трассе. 

«Я обогнал этот автобус и остановился на красный свет. Смотрю в зеркало, а он приближается и не останавливается. Получилось, что я попытался увернуться, но он врезался в заднюю часть моей машины и поехал дальше», - рассказал об инциденте водитель пострадавшей легковушки.

Ранее стало известно, что пассажирское транспортное средство врезалось в главное здание Новгородского госуниверситета в Великом Новгороде. По данным пресс-службы отдела ГИБДД УМВД по городу, инцидент произошел из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части.

Как позже сообщили в МЧС, в результате данного происшествия погиб один человек, еще девять получили травмы разной степени тяжести.

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