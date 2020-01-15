Астрономы заметили внутри орбиты Венеры аномальный летающий объект

Ученые обнаружили в пределах орбиты Венеры аномальный летающий объект. Им оказался астероид. Об этом сообщил астрофизик Джанлука Мази, который работает над проектом по созданию виртуального телескопа.

Он отметил, что это явление уникально. Дело в том, что орбита нового объекта целиком лежит внутри орбиты Венеры. Это значит, астероид ни разу не отклонялся от планеты. Никогда раньше ничего подобного астрономы не наблюдали.

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Небесный объект уже получил название 2020 AV2, сообщается на сайте проекта Virtual Telescope Masi.

Кроме того, астрономы утверждают, что астероид имеет наименьший в Солнечной системе афелий, то есть расстояние до Солнца, за исключением Меркурия.