Астрономы заметили внутри орбиты Венеры аномальный летающий объект
Эта находка, по словам ученых, является уникальной. Ранее внутри орбит планет ни разу не наблюдали небесных тел.
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Ученые обнаружили в пределах орбиты Венеры аномальный летающий объект. Им оказался астероид. Об этом сообщил астрофизик Джанлука Мази, который работает над проектом по созданию виртуального телескопа.
Он отметил, что это явление уникально. Дело в том, что орбита нового объекта целиком лежит внутри орбиты Венеры. Это значит, астероид ни разу не отклонялся от планеты. Никогда раньше ничего подобного астрономы не наблюдали.
Небесный объект уже получил название 2020 AV2, сообщается на сайте проекта Virtual Telescope Masi.
Кроме того, астрономы утверждают, что астероид имеет наименьший в Солнечной системе афелий, то есть расстояние до Солнца, за исключением Меркурия.