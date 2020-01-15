Послание Федеральному собранию: как отреагировали зарубежные СМИ

В среду, 15 января, состоялось ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию. За тем, что говорил глава государства, активно следили иностранные СМИ. «Звезда» собрала несколько коротких обзоров иностранных материалов.

Так, британская «Би-би-си» опубликовала статью, основное внимание в которой уделено затронутой российским президентом теме увеличения рождаемости. В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что программу материнского капитала необходимо продлить минимум на 5 лет -до конца 2026 года. Также, начиная с 1 января этого года, необходимо производить выплаты не только за второго и последующего ребенка, но и за первого. Материнский капитал для семьи, где родился второй ребенок, глава государства предложил повысить. Кроме того, Путин считает, что нужно ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с низким доходом. В материале «Би-би-си» приводятся причины ухудшения демографической ситуации в России. Одна из них - последствие сокращения населения в 1990-х. Также автор рассуждает, исправят ли предложенные Путиным инициативы положение. В конце коротко перечисляются другие темы, которые затронул президент.

На сайте американского телеканала CNBC была опубликована статья, посвященная вооружению и экономике России. Автор приводит слова Владимира Путина о том, что Москва занимает лидирующее место в мире по первому пункту, но не представляет угрозы. Что касается экономики, то в материале CNBC говорится, что заявление президента РФ о необходимости увеличения темпов ее роста происходят на фоне «тихого оптимизма».

Статья на сайте турецкого «Анадолу» вышла с заголовком «Путин предупреждает о возможной мировой войне». В материале идет речь о конфликтах на Ближнем Востоке и об отношении к ним России. Также приводятся слова российского лидера о том, что Москва в данной ситуации чувствует себя в безопасности из-за новейшего вооружения и готова к сотрудничеству с заинтересованными партнерами.

France 24 написало, что предложение Путина расширить полномочия парламента и Кабинета министров является ничем иным, как намерением президента перейти на новую должность после истечения срока президентских полномочий. В ходе послания Федеральному собранию российский лидер высказал предположение, что Госдума могла бы вносить кандидатуру председателя правительства, а затем после утверждения той или иной кандидатуры, утверждать кандидатуры вице-премьеров и всех федеральных министров.

Ежегодное выступление прошло уже в 16-й раз. Оно включало в себя политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.