Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вопросы торговли и энергетики

Российский премьер Михаил Мишустин провел телефонную беседу со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Об этом говорится в сообщении кабмина РФ.

По данным пресс-службы правительства, стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией, а также ситуацию с распространением коронавируса.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру. Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», - сказано в сообщении.

Ранее Мишустин и Головченко в ходе телефонного разговора обсудили тематику взаимодействия в рамках Союзного государства.