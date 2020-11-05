Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вопросы торговли и энергетики
Стороны также коснулись темы противодействия распространению COVID-19.
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Российский премьер Михаил Мишустин провел телефонную беседу со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Об этом говорится в сообщении кабмина РФ.
По данным пресс-службы правительства, стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией, а также ситуацию с распространением коронавируса.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру. Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», - сказано в сообщении.
Ранее Мишустин и Головченко в ходе телефонного разговора обсудили тематику взаимодействия в рамках Союзного государства.