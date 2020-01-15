Названа дата первого рабочего заседания группы по подготовке изменений Конституции РФ

Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас назвал дату первого рабочего заседания группы по подготовке изменений Конституции России. Установочное заседание пройдет в четверг, 16 января, рабочее заседание - на следующий день, 17 января.

Как подчеркнул Клишас, целью установочного заседания является достижение договоренностей о порядке работы и встреча с главой государства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию страны. Документ был вынесен после того, как глава правительства Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку, чтобы предоставить президенту возможность принимать необходимые решения.