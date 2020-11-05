В Москве за сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом

Еще 69 пациентов, у которых был обнаружен COVID-19, скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом информирует оперативный штаб.

Таким образом, общее число умерших с коронавирусной инфекцией с начала пандемии в столице возросло до 7 140.

Всего в Москве было выявлено 450 436 случаев заболевания коронавирусом. Для России этот показатель составляет 1 712 858.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за COVID-19.