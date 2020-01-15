Десятки пострадавших: сброс топлива самолета над школой в США попал на видео

Ученики и несколько педагогов начальной школы, расположенной в пригороде Лос-Анджелеса, пострадали в результате сброса авиационного топлива. По данным пожарной службы, в больницу попали 17 детей и 9 взрослых.

Инцидент, как сообщает Fox News, произошел во вторник, 14 января, около 12 часов по местному времени. Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса и направился в Шанхай. Практически сразу после взлета у воздушного судна возникли проблемы с двигателем, и пилот принял решения вернуться.

Перед аварийной посадкой с лайнера было сброшено топливо. Видео произошедшего в Twitter опубликовала местная жительница, над домом которой пролетел самолет.

Во время инцидента ученики начальной школы и персонал находились на игровой площадке. Взятые пробы почвы показали, что в ней содержится авиатопливо.

В Федеральном авиационном управлении заявили, что тщательно расследуют обстоятельства сброса топлива. Там отметили, что эта процедура может осуществляться только над незаселенными районами и на большой высоте.