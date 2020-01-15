Названы члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». Полный список членов рабочей группы, которые займутся подготовкой к внесению изменений в главный закон страны, опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституции о чем он заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию. Как отметил глава государства, высказывания на тему изменения Конституции уже звучали.

В частности, Путин предложил доверить Госдуме право назначать вице-премьера и членов правительства и внести поправки в Конституцию, по которым президент страны не сможет отклонить утвержденный парламентом состав Кабмина.