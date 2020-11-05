ООН по инициативе России провозгласила 8 и 9 мая Всемирными днями памяти жертв Второй мировой

Восьмое и девятое мая провозглашены ООН Всемирными днями памяти жертв Второй мировой войны по инициативе России. Об этом говорится в резолюции организации.

Документ был одобрен консенсусом без голосования. Он предлагает всем государствам-членам ООН и организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать 8 и 9 мая как дань памяти жертвам Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин в своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН подчеркнул, что политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны недальновидны и разрушают основы послевоенного мироустройства.