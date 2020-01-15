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Новые политические реалии: что повлечет за собой отставка правительства

Ян Брацкий
23:10 15.01.2020
О решении правительства России в полном составе уйти в отставку сегодня заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, такое решение было принято для того, чтобы президент Владимир Путин мог принимать все решения, которые необходимы для изменения Конституции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

Уход правительства России в отставку, о котором действующий премьер-министр Дмитрий Медведев объявил президенту Владимиру Путину сегодня – часть послания главы государства. В этом уверен президент Центра стратегических инициатив Дмитрий Абзалов.

По мнению политолога, данный шаг был заранее обдуман и во время обращения президента к Федеральному собранию в высших политических кругах многое было уже решено. Естественно, отставка правительства не была бы возможна без наличия подходящей кандидатуру на пост главы кабинета министров, считает Абзалов.

«Этим объясняется и то, что послание в этом году раннее. Это уникальное явление, когда президент обращается к Федеральному собранию 15 января, как можно ближе к началу года. Все, что мы наблюдаем сейчас - классическая схема начала транзита. Президент не просто так предлагал изменения в политическом поле», - отметил Абзалов.

Эти изменения предполагают то, что премьер-министра и вице-премьеров будут утверждать депутаты Госдумы - нижней палаты парламента, добавляет президент Центра стратегических инициатив.

«Соответственно, глава, вместе с вице-премьерами будет там представлен. С большой долей вероятности это будет не Медведев, потому что в этом случае не происходит полная отставка правительства. Есть несколько опций по выводу Дмитрия Медведева, от должности замглавы Совбеза до судебного сегмента, но он маловероятен», - считает Дмитрий Абзалов.

По его мнению, кандидатура нового премьер-министра будет играть существенную роль в тех политических реалиях, в которых страна продолжит жить.

«В истории наших кадровых перестановок есть две схемы: первая - технический премьер. Человек, который приходит перед парламентскими выборами. Его задача максимально быстро, тихо и спокойно провести парламентскую избирательную компанию. При этом предыдущий кабинет министров уходит и забирает с собой груз всех экономических проблем в стране. Второй вариант - премьер переходного периода, который будет занимать эту позицию до 2024 года, при отсутствии форс-мажорных ситуаций», - объяснил политолог.

В любом случае, считает Абзалов, вместе с политическими изменениями, которые были обозначены, это является началом передачи власти, которая предполагает парламентские выборы и новую модель управления.

«Как уже неоднократно заявлял Владимир Путин, он продолжать карьеру в статусе президента не будет. Поэтому позиция премьер-министра крайне важна, потому что от него будет зависеть формат парламентской компании и формат самого транзита. Это самое важное событие за последние пять лет», - считает собеседник «Звезды».

Сама схема согласования нового премьера будет достаточно сложной, уверен Дмитрий Абзалов. Кадровый запас в правительстве не такой большой.

«Вероятнее всего, это не будут топовые губернаторы, так как очень важно сохранить единство управления. Стратегических и сильных игроков, которых можно поставить на эту позицию, тоже ограниченное число, а их назначение приведет к серьезным изменениям в тех позициях, с которых они уйдут. Сейчас начинается большое кадровое перемещение, которое мы будем лицезреть ближайшие несколько недель», подвел итог Абзалов.

С этим согласен и первый заместитель председателя комитета Совета Федераций по международным делам Владимир Джабаров, который также не видит ничего страшного в отставке действующего правительства.

«Оно ушло в спокойной обстановке, в условиях нормальной экономики, никакого кризиса нет. Президент в своем послании поставил очень много серьезных задач. Для решения новых задач нужны новые люди, новые кадры и это понятно. Латать правительство, назначая министров на разные должности – не совсем правильный шаг», - считает Джабаров.

В новую команду, по мнению первого зампреда, вполне могут войти некоторые министры из прежнего состава правительства, которые успели хорошо проявить себя на руководящих постах.

«Что касается новой должности Дмитрия Анатольевича Медведева, то я хочу напомнить, что до 1993 года у нас существовала должность вице-президента. По сути, он занимался вопросами обороны и безопасности и помогал главе государства в сложных вопросах. Должность зампредседателя Совета безопасности я расцениваю, как пост вице-президента. Ну а экономический блок, как и в 90-е годы остаются в ведении премьер-министра и его кабинета», - объяснил Владимир Джабаров.

Сейчас правительству нужен грамотный организатор, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федераций по международным делам. Человек, который сможет грамотно организовать работу кабинета министров.

«Не думаю, что будет сильно меняться кабинет. Немало будет руководителей, которые останутся, многие появятся из числа заместителей, которые переросли свою должность. Времени на раскачку у нас нет, как сказал президент, поэтому все будет делаться быстро», - подвел итог Джабаров.

Сегодня глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за совместную работу, отметив, что не все из запланированного получилось. Кроме того, глава государства отметил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства, которые решили уйти в отставку. Президент попросил правительство исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

По словам Медведева, правительство должно уйти в отставку, чтобы предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые необходимы для изменения Конституции. Сегодня глава государства выступил с инициативой о конституционных изменениях во время послания Федеральному собранию.

© ТРК "Звезда"
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