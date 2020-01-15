США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заключили соглашение о первой фазе торговой сделки. Подписание документа состоялось в Вашингтоне.

«Президент Трамп показал нам, что жесткие переговоры как средство достижения цели работают. Это очень важно. Ничего подобного не происходило в истории», - приводит NBC News слова советника американского лидера по экономике Ларри Кудлоу.

Лю Хэ во время церемонии подписания соглашения заявил, что китайские компании будут закупать американскую продукцию с учетом конъюнктуры рынка, согласно условиям соглашения.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки в декабре прошлого года. Она позволит понизить американские пошлины на китайскую продукцию и сократить дефицит американской стороны в торговле с КНР.