В ЦПВС узнали о планах террористов сорвать реализацию российско-турецких договоренностей в Сирии

Террористы занимают позиции на линии соприкосновения с правительственными силами в Идлибе, что может означать намерение обострить обстановку для срыва договоренностей России и Турции. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Грникевич.

По его словам, террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* разоружают боевиков умеренных группировок и занимают их позиции в районе Джебель-Завия на юге провинции Идлиб.

«Это может свидетельствовать о планах непримиримых формирований еще более обострить обстановку с целью срыва реализации российско-турецких договоренностей», – сказал Гринкевич на брифинге.

Ранее в ЦПВС рассказали о готовящемся боевиками обстреле с целью обвинить правительственные силы в ударе по турецким войскам.

*«Хайат Тахрир Аш-Шам» (Тахрир аш-Шам, ХТШ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.