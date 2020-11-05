Китай приостановил въезд из России по визам и ВНЖ

Посольство Китая в России на фоне пандемии коронавируса объявило о временном приостановлении въезда в КНР лиц, имеющих действующие китайские визы и вид на жительство (ВНЖ). Они предполагают работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи.

«Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать «заявления о состоянии здоровья» вышеупомянутым лицам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.

В посольстве отметили, что иностранные граждане, которым необходимо срочно поехать в КНР, могут подавать заявления на получение виз в посольство и консульства КНР в России.

Отмечается, что это лишь временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации в мире.