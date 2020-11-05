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В России разрабатывают систему контроля использования медицинских масок

Роман Захаров
22:03 05.11.2020
По мнению разработчиков, по завершении пандемии систему можно будет перестроить под другие задачи.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В России разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять в государственных учреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты. Об этом в беседе со «Звездой» рассказали в Национальной технологической инициативе (НТИ).

«У нас основная идея была создать систему, которая позволит быстро оповещать о нарушениях ношения средств индивидуальной защиты и своевременно предотвращать такие нарушения. Основное отличие от аналогичных систем заключается в том, что система не предназначена для выписывания штрафов. Она направлена на то, чтобы можно было предотвратить нарушение, которое происходит здесь и сейчас. И мы считаем, что такое быстрое предотвращение позволит, возможно, спасти чью-то жизнь», - объяснил руководитель проекта «Маска» Иван Логачевский.

Специалист также рассказал о принципе работы новой системы.

«На техническом уровне данные получаются с камер, которые установлены в медучреждении или другом учреждении. Информация, получаемая с камер, анализируются с помощью нейросетевых алгоритмов. И в случае обнаружения нарушения передается сигнал на мобильное приложение или веб-приложение сотрудникам администрации или охраны учреждения», - поделился Логачевский.

В НТИ также сообщили, что точность работы аналитических алгоритмов системы составляет до 99%. Ее использование, уверены эксперты, поможет существенно снизить распространение COVID-19. В частности, в больнице система поможет уменьшить вероятность заражения на 50% в «зеленой зоне», а в «красной зоне» - до 95%.

Кроме того, по мнению разработчиков, по завершении пандемии систему можно будет перестроить под другие задачи.

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