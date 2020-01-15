Палата представителей США проголосовала за передачу статей импичмента Трампа в сенат

Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC.

«В палате представителей проголосовали за передачу статей по поводу процесса импичмента президента Трампа», - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter телеканала.

В декабре прошлого года палата представителей Соединенных Штатов утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Обвинительное заключение по статье о превышении полномочий поддержали 230 конгрессменов, 197 выступили против, один воздержался. Статью о препятствовании работе конгресса также поддержали большинство проголосовавших.