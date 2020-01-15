«Провел большую реформу в налогах»: в Госдуме рассказали о заслугах Мишустина на посту главы ФНС

Михаил Мишустин обладает достаточной квалификацией для того, чтобы возглавить правительство. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал первый заместитель председателя комитета ГД РФ по финансовому рынку Игорь Дивинский, комментируя предложение президента России Владимира Путина назначить Мишустина на должность премьер-министра.

«Если Мишустина на должность премьера предлагает президент РФ, то надо понимать, что этот человек обладает достаточным ресурсом и квалификацией. В последние годы Мишустин провел большую реформу в налоговой службе. Он практически дал возможность выходить всем без коррупционных связей по интернету в налоговую, заполнять декларации. То есть, практически приблизил население к работе налоговой инспекции, что дало положительный результат», - уверен депутат.

Дивинский напомнил, что Мишустин работает в налоговой службе почти 10 лет, и за это время в ведомстве произошли значительные изменения в лучшую сторону. В частности, по мнению народного избранника, ФНС стала одним из основных инструментов пополнения казны.

«После послания денег нужно будет много. Мишустин умеет не просто собирать деньги, но и грамотно их тратить», - заключил представитель комитета ГД РФ по финансовому рынку.

Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию. Позже Путин предложил кандидатуру руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.