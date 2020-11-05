Путин наградил итальянца Валерио Занетти за участие в акции взаимопомощи «Мы вместе»

Итальянца Валерио Занетти, который несколько лет живет и работает в Красноярске, наградил медалью президент РФ Владимир Путин. Как рассказал Валерио в беседе со «Звездой», медаль ему дали за «бескорыстный вклад в организацию» акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Во время карантина мы доставляли людям продукты, лекарства. Сейчас акция уже закрылась. О медали мне сообщили недавно, это стало сюрпризом для меня - не ожидал чего-то подобного. Был в восторге», - объяснил он.

По словам мужчины, на участие в акции его подвигло желание сделать что-то полезное для других людей, а также ситуация с его другом из Испании, который тяжело перенес заболевание коронавирусом.

Итальянец добавил, что хочет получить российское гражданство, поскольку он достаточно давно живет в нашей стране и здесь у него работа и друзья.

Валерио Занетти переехал в РФ почти восемь лет назад. Он работает преподавателем итальянского и испанского языков.