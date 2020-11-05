Канцлер Австрии поблагодарил Путина за поддержку в связи с терактом в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил президенту России Владимиру Путину признательность за поддержку и соболезнования австрийскому народу в связи с терактом в Вене. Первые лица государств переговорили по телефону по инициативе австрийской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», – говорится в сообщении.

Путин и Курц также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе противодействие коронавирусу, включая использование вакцин. Канцлер отметил важность дальнейшего развития сотрудничества России с европейскими странами в энергетической сфере.

«Подтверждена заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объеме по мере нормализации эпидемической ситуации», – заключили в пресс-службе Кремля.

Террористический акт в австрийской столице произошел 2 ноября. Мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим. Пять человек погибли, есть пострадавшие. По данным правоохранительных органов, террорист действовал в одиночку.