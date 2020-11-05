Путин провел разговор с Курцем

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Политики в беседе подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Также Курц в разговоре с Путиным выразил признательность за поддержку и соболезнования Австрии в связи с терактом в Вене. Напомним, трагедия произошла в понедельник вечером, 2 ноября. Сообщалось о гибели пяти человек в результате трагедии. Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом.

Помимо этого, политики обсудили и актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению COVID-19.

Президент РФ и канцлер Австрии подтвердили заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объеме по мере нормализации эпидемиологической ситуации.