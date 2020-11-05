Собянин: 95% умерших от коронавируса занимались самолечением

Девяносто пять процентов умерших от коронавируса в Москве занимались самолечением. Такую точку зрения высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что «рваться в аптеку» и заниматься самолечением в случае заражения не нужно.

«Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимался самолечением, это 95%», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник рекомендовал покупать только те лекарства, которые назначит врач.

По последним данным, в Москве коронавирусом заразилось 450 436 человек. Семь тысяч человек скончались от болезни.