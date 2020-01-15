«Настоящий государственник»: Буре прокомментировал выдвижение Мишустина на пост премьера

Известный российский хоккеист Павел Буре прокомментировал «Звезде» выдвижение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.

Сегодня глава государства Владимир Путин провел с Мишустиным рабочую встречу и, заручившись его согласием, выдвинул кандидатуру главного налоговика страны на пост главы кабинета министров. Теперь кандидату на поста главы правительства предстоит пройти согласование в Госдуме.

«Он настоящий государственник, который очень переживает за Россию. На протяжении многих лет он, на разных постах, делает все возможное для страны. Это очень позитивная новость, - рассказал Буре, который хорошо знаком с кандидатом на пост премьера.

Михаил Мишустин известен своими спортивными увлечениями. Помимо занятий плаванием, глава ФНС активно играет в хоккей.

Должность премьер-министра России стала вакантной сегодня, после того как Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Такое решение было принято после обращения главы государства к Федеральному Собранию.