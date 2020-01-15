Россиян бесплатно проконсультируют по диспансеризации по телефону

Жители России получат возможность узнать о диспансеризации по телефону. Консультации о порядке прохождения процедуры и профилактических осмотров будут бесплатными.

О введении данной практики сообщают в Минздраве России. По заявлению ведомства, средства телефонной связи было решено использовать по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой для более тесного взаимодействия с населением. Чтобы получить необходимую информацию, необходимо будет выбрать соответствующий раздел в рубрикаторе горячей линии Минздрава.

Консультации специалистов доступны для звонков с мобильных и стационарных телефонов для граждан на всей территории России.