В стране и мире Воробьев рассказал о росте числа госпитализаций в Подмосковье Виктория Ивашечкина Также политик подчеркнул, что временный госпиталь «Крокус» вновь развернут в Московской области для пациентов с коронавирусом. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе. Также политик заявил, что временный госпиталь «Крокус»вновь развернут в Подмосковье для пациентов с COVID-19. «Мы открываем госпиталь, существует график открытия коек», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что у него появились антитела к COVID-19. По словам политика, первыми вакцину получат те, кто работает с людьми. Среди них - врачи, полицейские, сотрудники МФЦ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика