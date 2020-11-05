Воробьев рассказал о росте числа госпитализаций в Подмосковье
Также политик подчеркнул, что временный госпиталь «Крокус» вновь развернут в Московской области для пациентов с коронавирусом.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе.
Также политик заявил, что временный госпиталь «Крокус»вновь развернут в Подмосковье для пациентов с COVID-19.
«Мы открываем госпиталь, существует график открытия коек», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что у него появились антитела к COVID-19. По словам политика, первыми вакцину получат те, кто работает с людьми. Среди них - врачи, полицейские, сотрудники МФЦ.