Володин рассказал о встрече депутатов ГД РФ с Мишустиным

Члены Совета Думы больше часа общались с кандидатом на пост премьер-министра России Михаилом Мишустиным. Об этом рассказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин, отметив, что претендент на должность главы правительства подробно ответил на многие вопросы депутатов.

«Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным, он достаточно подробно ответил на многие вопросы, которые прозвучали в ходе этой встречи», - прокомментировал встречу Володин.

Председатель Госдумы добавил, что народные избранники беседовали с претендентом на пост премьера больше часа, и это позволило им принять решение о продолжении обсуждения кандидатуры Мишустина в рамках политических фракций в четверг, 16 января.

Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором Путин обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Как отметил Дмитрий Медведев, нововведения изменят баланс власти в стране.

Позже Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.