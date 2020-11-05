Локдаун, пустые курорты и рекорд по заболевшим: что происходит в западном мире на фоне пандемии

Кадры с беспилотника над Лондоном сегодня больше напоминают эпизод из фильма про апокалипсис. Британские патрульные настоятельно рекомендуют покинуть все увеселительные заведения. В Великобритании наступил строгий локдаун – режим самоизоляции продлится до декабря. Временный замок ставят на пабы, рестораны и большинство магазинов. Установят запрет на встречи между людьми, не проживающими друг с другом.

«Очевидно, что локдаун необходим для контроля ситуации. Но правительство на разных уровнях, кажется, запуталось в своих действиях. Мы терпим ужасный экономический ущерб из-за их некомпетентности», – говорит жительница Лондона по имени Харриет.

В английском городе Халл полицейские ловят бабушек: внуки выкрадывают их из домов престарелых и увозят домой. Коронавирусу покорны все возрасты и социальные статусы.

В Греции, где количество выявленных случаев не больше 2000 на всю страну, вводят локдаун. Способ эффективный – доказано весенним опытом. Главного инфекциониста Эллады Сотириса Циодраса греки назвали спасителем нации - все благодаря оперативным мерам.

«Все задают вопрос и ждут от меня ответа: почему сейчас? Лучше рано, чем поздно. В Европе одна страна за другой бьет рекорды по заболеваемости», – поясняет Циодрас.

В Нидерландах не исключают введение комендантского часа. Во Франции за последние сутки число заболевших превысило 40 тысяч. Третий по численности населения Лион объявили зоной максимальной опасности. Отсюда инфицированных вывозят в другие города военной авиацией.

За почти семь десятилетий в парикмахерском бизнесе Луиджи Пинцо видел, как Италия переживала тяжелые времена - от экономического кризиса до политических убийств. Но все меркнет по сравнению с пандемией - коронавирус заставил мастера сложить свои инструменты.

«Все меня любят, как и я их, поэтому клиенты огорчены. Сейчас я получаю много внимания от людей, которым очень грустно, что я закрываюсь, один из них даже плакал», – рассказывает Пинзо.

Карантинная карта Европы пополняется новыми странами. Главные достопримечательности мира в покорном ожидании туристов. Каждое селфи здесь – теперь на вес золота.

«По территории всей Италии, как и в желтых зонах, которые занимают, к счастью, большую часть территории Рима, от Рима до северной границы с Миланом вводится комендантский час с десяти вечера до пяти утра», – рассказывает жительница Рима Ирина Кравченко.

Популярный курортный город в Чехии Карловы Вары в эти дни опустел, говорит Александр Степанов из Праги.

«Но в целом обстановка спокойная, не нагнетаемая, люди ведут себя спокойно», – добавляет он.

А вот немногочисленные туристы в Стокгольме открыто пренебрегают масочным режимом.

«Народу не так много, но никакого масочного режима не соблюдают, потому что шведские ученые доказали бесполезность использования масок», – поясняет гид из Стокгольма Валентина Коваленко.

Но локдаун еще гуманная мера. Методы борьбы с эпидемией в некоторых странах набирают радикальные обороты. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен распорядилась уничтожить всех норок в стране. Якобы звери - переносчики коронавируса, причем с новой мутирующей формой. Угроза правительству показалась настолько опасной, что к работе привлекли вооруженные силы королевства.

«Сегодня инфекции были обнаружены на 207 норковых фермах… Вирус мутирует у норки. Вирус распространился на людей. Это очень и очень серьезно», – уверяет Фредериксен.

Некоторые животные действительно могут переболеть коронавирусом. Но передается ли вирус от животного к человеку - еще никем не доказано.

«Пока мы можем сказать, что попугай точно не заразится, а вот кошка и собака могут заразиться, могут заболеть. Но вот те данные, которые есть, показывают, что животные это переносят бессимптомно», - объясняет директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

COVID-19 проникает в самые труднодоступные места. На северо-востоке США, в Нью-Джерси, освободили более 2000 заключенных - так велит закон в области общественного здравоохранения. Соблюдать дистанцию в тюрьмах не просто. Но о ней в Америке, кажется, забыли: выборы, протесты, марши - кривая в статистике инфицированных растет. Штаты побили мировой антирекорд - больше 100 тысяч зараженных за последние сутки. Врачи работают на износ.

«Ужас этой инфекции, что если идет рост, удвоение, то вполне 200 тысяч будет через 15-22 дня. Тяжесть по сравнению с летними месяцами намного выросла. Больше пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью, большим пациентам необходим высокий уровень кислородной поддержки. Даже если мы сейчас резко введем карантин, еще месяц будет расти число госпитализированных», – говорит врач из США Александр Иванов.

Самоизоляция, личная гигиена и социальная дистанция. К давно усвоенным правилам предосторожности добавляется еще один пункт. Не паниковать. Стресс, по словам медиков, ухудшает работу иммунной системы и даже вызывает ложные симптомы.