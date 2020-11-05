Власти Москвы прокомментировали перспективу введения спецпропусков

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что столичные власти не собираются вводить спецпропуска. По его словам, граждане и организации ответственно относятся к требованиям по борьбе с коронавирусом.

«Сейчас такой необходимости нет», - отметил Владимир Ефимов в интервью для телеканала «Россия-24».

Также он подчеркнул, что власти столицы надеются, что строгое соблюдение требований по борьбе с COVID-19 позволит не вводить более жесткие ограничения.

По словам Ефимова, всего 2-2,5% предприятий в Москве нарушают антикоронавирусные меры, при этом закрыто всего семь предприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за коронавируса. По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами пандемии.