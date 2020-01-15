«Деловой и жесткий»: председатель комитета Госдумы по финансам оценил кандидатуру Мишустина

Если Михаил Мишустин возглавит российское правительство, то эффективность работы исполнительной власти в стране значительно вырастет. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя предложение президента России Владимира Путина о назначении Мишустина на пост премьер-министра.

«Человечный человек в кулуарах. Человек, который может и пошутить, и анекдот рассказать, и вместе посмеяться, но при этом деловой и максимально жесткий, и, прежде всего, к самому себе при решении тех задач, которые перед ним стоят. Это профессионал высочайшего уровня. Это менеджер высочайшего уровня. Это очень настойчивый, упорный эффективный человек. Поэтому, считаю, что это очень хорошее решение, хорошее предложение, которое позволит значительно повысить эффективность работы исполнительной власти», - сказал депутат.

По мнению Аксакова, Мишустин сможет мобилизовать свою команду, которая, под его руководством, сделает все для выполнения поручений главы государства.

«Он мобилизует всю команду, правительство, поскольку человек жесткий, но и при этом профессионал. Соответственно, эта команда будет делать все для того, чтобы поручения президента, это и майские указы президента, и национальные проекты и те задачи, которые сегодня были в послании озвучены, будут, безусловно, выполняться», - заключил Анатолий Аксаков.

Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором Путин обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Как отметил Дмитрий Медведев, нововведения изменят баланс власти в стране.

Позже Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Государственная дума РФ рассмотрит назначение Мишустина на пост главы правительства 16 января.