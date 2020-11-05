Лавров и глава МИД ФРГ обсудили ситуации в Нагорном Карабахе и Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава дипведомства ФРГ Хайко Маас обсудили ход переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе и ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Обсужден ход переговоров в Контактной группе и нормандском формате по мирному урегулированию», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Уточняется, что также была подчеркнута необходимость прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта. Главы дипведомств обсудили посреднические усилия России, Германии, Франции в целях выполнения минского комплекса мер.

Лавров и Маас также обменялись мнениями по нагорнокарабахскому конфликту. Министрами была подтверждена необходимость выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении глав МИД России, Азербайджана и Армении от 10 октября текущего года.