В стране и мире Коронавирус Путин наградил Скворцову орденом за борьбу с коронавирусом Виктория Ивашечкина Ранее президент РФ наградил врачей за вклад с борьбу с COVID-19. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой орденом Пирогова. Президент отметил большой вклад скворцовой в организацию работы по борьбе с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «За многолетний добросовестный труд наградить орденом Пирогова Скворцову Веронику Игоревну - руководителя Федерального медико-биологического агентства», - говорится в документе. В сентября президент РФ Владимир Путин наградил врачей за вклад в борьбу с COVID-19. Отличившиеся врачи были удостоены почетных званий, а также орденов и медалей, включая орден Александра Невского, орден Пирогова и медаль Луки Крымского, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика