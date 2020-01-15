«Появится статус»: Мутко раскрыл подробности новой структуры Госсовета

Статус Госсовета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти и не будет простым совещательным органом. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности вице-премьера России Виталий Мутко.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо будет путать с Советом Федерации - он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», - заявил Мутко.

В послании Федеральному собранию, с которым президент России Владимир Путин обратился сегодня, было указано на то, что роль Государственного совета должна быть закреплена в Конституции в рамках запланированных изменений в основном законе страны.

Сегодня, 15 января, в Москве президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в 16-й раз. Мероприятие продлилось 1 час 20 минут.

Одним из наиболее важных посылов речи главы государства стали изменения в основном законе страны - Конституции Российской Федерации. По словам Путина, необходимости в принятии нового такого документа нет, но добавил президент, следует вынести на общественное обсуждение ряд поправок.