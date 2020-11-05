В Москве пенсионерка пыталась похитить из Военно-исторического архива редчайший документ

Редкий исторический документ, относящийся к 19 веку, пыталась похитить пенсионерка из Российского государственного военно-исторического архива. Эту информацию «Звезде» подтвердили в архиве.

Жительница Москвы хотела вынести из здания «Высочайшее назначение» губернатора Семипалатинской области 1857 года, стоимость которого, по данным СМИ, оценивается в 60 млн рублей.

По информации Росгвардии, к дежурившим в здании правоохранителям обратился работник читального зала. Он рассказал о странном поведении посетительницы архива, которая что-то пыталась спрятать в вещах.

«Слова смотрителя подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Некоторое время женщина работала с историческим документом, а затем, осмотревшись по сторонам, свернула его и спрятала к себе в обувь», – рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы задержали 62-летнюю женщину и передали ее следственно-оперативной группе МВД. Документ у гражданки изъяли.