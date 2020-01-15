В Совфеде прокомментировали предложение Путина о назначении Мишустина на пост премьера

Решение президента РФ Владимира Путина предложить кандидатуру руководителя ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны является удачным. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин.

«Это высокий профессионал. Человек достиг больших результатов, работая в налоговой системе РФ. Человек, который увеличил доходы в бюджет РФ. На мой взгляд, это очень удачное решение», - прокомментировал Рябухин предложение президента.

Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором Путин обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Как отметил Дмитрий Медведев, нововведения изменят баланс власти в стране.

Позже Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Государственная дума РФ рассмотрит назначение Мишустина на пост главы правительства 16 января.