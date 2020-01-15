Совет Госдумы проводит внеочередное заседание с участием Мишустина

Совет Государственной думы проводит внеочередное заседание после новости об отставке правительства России. В заседании принимает участие глава ФНС Михаил Мишустин, который ранее был предложен президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра.

Государственная дума рассмотрит предложенную президентом кандидатуру 16 января. Михаил Мишустин известен как сильный экономист и опытный налоговик.

Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором Путин обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию.