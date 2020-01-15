Путин предложил главу ФНС России Мишустина на пост премьер-министра
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», - сообщает пресс-службу Кремля.
Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором Путин обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Как отметил Дмитрий Медведев, нововведения изменят баланс власти в стране.