Экономист, спортсмен, опытный налоговик: чем известен кандидат на пост премьера Мишустин

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который согласился возглавить российское правительство родился в 1966 году в Москве. Будущий политик закончил Московский станкоинструментальный институт, по специальности инженер-системотехник.

До своего прихода в налоговые органы Мишустин несколько лет возглавлял тестовую лабораторию, работал заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий.

© Alexander Chernykh, Kremlin Pool, Russian Government globallookpress

В августе 1998 года Михаил Мишустин получил назначение на должность государственного налогового инспектора управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. Год спустя он был назначен заместителем руководителя Госналогслужбы.

© Alexander Chernykh, Kremlin Pool, Russian Government globallookpress

Когда ведомство переименовали в Министерство по налогам и сборам, Мишустин получил пост заместителя министра. Был разработчиком Закона об электронной цифровой подписи, принимал активное участие в разработке и внедрении принципа «одного окна».

С марта 2004 года по декабрь 2006 года Мишустин возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

Михаил Мишустин является кандидатом экономических наук и автором монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

© Alexander Chernykh, Kremlin Pool, Russian Government globallookpress

Кандидат на пост премьер-министра регулярно плавает и играет в хоккей. Михаил Мишустин женат, воспитывает трех сыновей.