Экономист, спортсмен, опытный налоговик: чем известен кандидат на пост премьера Мишустин
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который согласился возглавить российское правительство родился в 1966 году в Москве. Будущий политик закончил Московский станкоинструментальный институт, по специальности инженер-системотехник.
До своего прихода в налоговые органы Мишустин несколько лет возглавлял тестовую лабораторию, работал заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий.
В августе 1998 года Михаил Мишустин получил назначение на должность государственного налогового инспектора управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. Год спустя он был назначен заместителем руководителя Госналогслужбы.
Когда ведомство переименовали в Министерство по налогам и сборам, Мишустин получил пост заместителя министра. Был разработчиком Закона об электронной цифровой подписи, принимал активное участие в разработке и внедрении принципа «одного окна».
С марта 2004 года по декабрь 2006 года Мишустин возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
Михаил Мишустин является кандидатом экономических наук и автором монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.
Кандидат на пост премьер-министра регулярно плавает и играет в хоккей. Михаил Мишустин женат, воспитывает трех сыновей.