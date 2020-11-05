Борьба с коронавирусом, промышленность и аварийное жилье: о чем Путин побеседовал с тульским губернатором Дюминым

Коронавирус и эффективные методы борьбы с ним в отдельно взятом российском регионе стали главными темами рабочей встречи президента Владимира Путина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. По скорости распространения инфекции регион находится в первой пятерке. Путин поднял и другие, не связанные с болезнью, но болезненные для области вопросы – жилье и демография.

Новый инфекционный корпус детской областной больницы открылся год назад. Местные жители называют его «светофором» за яркий фасад. Стационар для пациентов с COVID-19 в нем разворачивали еще весной, и вот опять загорелся красный свет. Но в отличие от весны 2020-го, когда во всем мире еще не представляли, как бороться с новой инфекцией, сейчас страха пред коварным вирусом нет. Выработаны методики лечения, госпиталь располагает всем необходимым оборудованием и медикаментами.

«Мы абсолютно полностью обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и медицинским оборудованием. Безусловно, меняются подходы в лечении… что позволяет избежать утяжеления состояния больных и избежать искусственной вентиляции легких», – говорит заместитель главного врача инфекционного госпиталя Владимир Кулагин.

В госпитале подготовлены 224 койки, в том числе 14 реанимационных, но при необходимости каждое место в считанные минуты можно переоборудовать в реанимационное. Главное, чтобы рядом с пациентами находились опытные профессионалы. Их растят сами. Именно на проблему медицинских кадров в регионе обратил внимание президент в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором.

«Это вещь, которую можно поправить в ходе практической работы, и достаточно быстро, имея в виду обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения. В Российской Федерации – 48,7, а в Тульской области – 38,4. Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей, нужно обратить внимание, прежде всего, на обеспеченность жильем, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами для детей и так далее, и так далее. Вы знаете, там целый перечень, он очень простой и понятный для каждого человека», – отметил глава государства.

Дюмин начинает свой доклад президенту именно с медицины.

«Я хотел бы начать с того, что на сегодняшний день в повестке стоит для всех субъектов – с доклада по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Тульской области… В регионе заблаговременно создан резервный коечный фонд. При этом во исполнение ваших поставленных задач мы прекрасно понимаем, что, сфокусировавшись на борьбе с COVID, мы не должны обрушить и медицинскую помощь, как это было на первом этапе. Регионом сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты для медперсонала госпиталей, где проходят лечение больные с коронавирусом. Это вся необходимая номенклатура, все позиции, люди, которые работают в красной зоне. Выделены кареты скорой помощи для доставки больных. На сегодняшний день запас в регионе именно по этому направлению сформирован на три месяца», – рассказывает он.

Вопрос нехватки врачей частично нивелирован за счет создания виртуального госпиталя, который посредством телемедицины объединил все перепрофилированные для борьбы с COVID-19 учреждения в области.

В борьбу с коронавирусом вступили и предприятия Тульской области. Например, завод «Аэрозоль», ориентированный в основном на косметическую продукцию и бытовую химию, переоснастил сразу 10 линий под производство дезинфицирующих и антисептических средств.

Завод в Новомосковске – предприятие полного цикла, а значит, вся производимая продукция разрабатывается здесь же. Есть достижения и на фронте борьбы с коронавирусом. Например, этот дезинфектор для воздуха и поверхностей, эффективность которого уже подтверждена институтом Гамалеи.

Мощности предприятия позволяют выпускать свыше полумиллиона единиц различных антисептических средств в день. Всего свыше 20-ти наименований продукции. Скорость, с которой удалось наладить новое производство, стала следствием лидирующих позиций завода в рамках национального проекта по повышению производительности труда.

Президент отмечает развитие региона по многим показателям.

«Рост регионального продукта опережающими темпами двигается по сравнению с другими регионами, многими, во всяком случае. Растет промышленное производство, сельхозпроизводство, увеличиваются инвестиции в основной капитал, причем так заметно. У вас рост 22,9 процента за предыдущие полтора-два года, хотя в целом по стране – 7,2. Это очень хороший задел на будущее», – акцентирует внимание Путин.

Еще один важная тема, которую затронул президент, – аварийное жилье. Для региона этот вопрос имеет особое значение, в Тульской области доля ветхого фонда одна из самых высоких по стране.

«До 2025 года планируем расселить еще 90 тысяч квадратных метров. Но остается еще две трети аварийного фонда, которые не охвачены программными мероприятиями. Мы разговаривали с профильными министрами, здесь уже надо выстраивать определенную позицию и понимание, как мы будем дальше по этому направлению действовать», – докладывает Дюмин.

Президент поручил губернатору подготовить предложения по этой проблеме. Их договорились обсудить при следующей встрече.