Проценко спрогнозировал третью волну COVID-19 в России

Главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что третья волна коронавируса ожидается в марте 2021 года, но она будет менее бурной.

«Идеальный вариант был бы, если к марту месяцу - к очередному сезонному (сезону гриппа) - можно ожидать, так раньше во всяком случае было, третью волну, которая менее насыщена», — сказал он в интервью RT.

По словам Проценко, эта волна будет «менее бурной в плане количества заболевших», если к этому моменту «появится эффективная вакцина».

«Это такие очень грубые расчеты, потому что вакцину сделать сложно, весь мир этим занимается», — добавил врач.

Также во время интервью Проценко заявил, что пандемия коронавируса в России может закончиться в июне 2021 года. По словам врача, на данный момент больница в Коммунарке полностью заполнена больными коронавирусной инфекцией.

Ранее Денис Проценко рассказал, влияет ли группа крови на риск умереть от коронавируса. По словам врача, соотношение умерших пациентов к числу выздоровевших с COVID-19 примерно одинаковое по всем группам крови.