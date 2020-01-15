Ипотека, медицина и материнский капитал: какие темы поднял Путин в послании Федеральному Собранию

Один час десять минут - именно столько длилось сегодня послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. В этот раз глава государства сконцентрировался на внутренних, в первую очередь социальных, вопросах.

Свое обращение президент начал с замечания, что в российском обществе назрел запрос на перемены и четко дал понять: власть слышит этот запрос.

Планка была задана высокая, задачи перед Федеральным Собранием поставлены непростые, но их решение может заметно изменить к лучшему жизнь многих россиян.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего года. Выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Обращаю внимание: нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы», - сказал Путин.

Затронул президент и проблему ипотечного кредита. По его словам, льготы в 6, 5% при рождении второго ребенка сохранят, а материнский капитал могут увеличить.

«В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 20 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тысяч 616 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Добавлю, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома», - объяснил президент.

Такого не было ни в Советском Союзе, ни в современной России: всех школьников бесплатно будут обеспечивать горячим питанием. До сих пор на подобные льготы могли рассчитывать только многодетные или малоимущие. С детскими садами решены не все проблемы, отмечает президент. И вина за это во многом лежит на губернаторах.

«Так, важнейший чувствительный вопрос - возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили из бюджета средства, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018 и 2019 годы, вместо 90 тысяч таких мест создано всего 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам - 78. На остальные до сих пор не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей. Уважаемые главы субъектов федерации, дорогие коллеги, нельзя так работать», - обратился Путин к губернаторам.

Еще один важный шаг - поддержка семей с подрастающими детьми. Пока ребенок не пошел в школу, один из родителей часто не может выйти на работу. В это непростое время Владимир Путин предлагает платить им дополнительные пособия.

В прошлом году в регионах многие дети оказались без жизненно важных лекарств из-за неграмотной организации закупок.

«Закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров - не беда, объявим новые конкурсы. Ну, а люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание - такие ситуации не должны больше никогда повторяться. В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей медицинских препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, - прокомментировал ситуацию российский лидер.

Социальные выплаты, ипотека, строительство новых медицинских центров - все это уже дает свои плоды. В России заметно снизилась смертность, а средний уровень жизни вырос до 73 лет.

Уклон в социалку вовсе не значит, что о безопасности страны теперь будут заботиться меньше. Расходы на оборону снизились, но качество техники выросло, уверен президент. Ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым наша страна уже владеет.

«Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми партнерами. Мы никому не угрожаем и не навязываем свою волю. При этом всех могу заверить, наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед», - сказал Путин.

Еще одна важная тема этого послания - 75-я годовщина Победы. Чтобы тем, кого когда-то советская армия спасала от гибели, было сложнее трактовать историю на свой манер, всю информацию по Великой Отечественной Войне собираются объединить в электронный архив.

Выходя из зала манежа, представители власти отправляются в свои ведомства внимательно изучать послание президента. Ипотека, новые пособия, организация закупок - работы хватит всем.

Все сказанное сегодня Путиным соберут в одну папку. Она будет лежать в кабинете каждого губернатора, как напоминание о главном и, конечно, о зыбкости любой политической карьеры.