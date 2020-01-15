Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января
Госдума 16 января рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Государственная дума РФ рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост главы правительства в ближайшее время. Рассмотрение состоится 16 января.
Ранее президент Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России на должность премьер-министра. Глава государства провел рабочую встречу, в ходе которой заручился согласием Мишустина.
Объявление о отставке правительства страны в полном составе было озвучено премьер-министром Дмитрием Медведевым. Это случилось после послания Путина Федеральному собранию, в ходе которого российский лидер обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию.