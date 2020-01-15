Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января

Объявление о отставке правительства страны в полном составе было озвучено премьер-министром Дмитрием Медведевым. Это случилось после послания Путина Федеральному собранию, в ходе которого российский лидер обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию.

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