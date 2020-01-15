Глава Счетной палаты подсчитал затраты на реализацию социальных мер Путина

Социальные и экономические меры, заявленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию, потребуют выделения 400-500 миллиардов рублей из федерального бюджета. Такие выводы сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Сейчас нужно оценить влияние объявленных мер на снижение смертности и повышение рождаемости. Прозвучавшие меры - они достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей в год», - цитирует ТАСС заявление Кудрина.

По подсчетам Кудрина, на выполнение поставленных президентом задач, властям предстоит изыскать значительные финансовые ресурсы, которые исчисляются в 0,4-0,5% ВВП.

Кудрин также отметил, что теперь правительству предстоит пересматривать бюджет России на три года в связи с новыми объявленными мерами.