Экс-депутат Украины назвал имена связанных с Байденом участников коррупционного скандала

Бывший украинский депутат Олег Царев рассказал о коррупционных скандалах на Украине, связанных с Джозефом Байденом.



Как утверждает политик, в списке причастных к данным схемам фигурируют и другие фамилии, например, бывший госсекретарь Госдепа Джон Керри.



В США есть такое агентство USAID. Это инструмент, благодаря которому Вашингтон выделяет помощь другим странам. Дают якобы на развитие демократии. По сведениям Царева, по этому каналу Украина получила в 2014 году миллиард долларов.



По информации Царева, тогда США выделили средства экс-секретарю СНБО Александру Турчинову.



«Крайне важно было для США выдать 1 миллиард долларов еще и Туричнову. Он тогда занимал должность исполняющего обязанности президента. Эта должность не конституционная. Но тем не менее, Америка, выдавая деньги, тем самым подчеркивала его легитимность. Поэтому первые деньги в 2014, 2015, 2016 год выдались очень быстро, без каких-либо аудитов. Деньги пришли на Украину. И этим занимался Байден. Почему возникли вопросы по Байдену: сразу после выборов Трампа Байден обозначился как главный соперник. И когда республиканцы начали анализировать, где можно накопать компромат на Байдена, оказалось, что только на Украине», - пояснил Царев в программе «Открытый эфир».



Семейство Байденов оказалось в центре скандала после телефонного разговора глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в котором американский лидер якобы давил на своего коллегу с целью более глубокого расследования в отношении деятельности Байдена-младшего на территории Украины.