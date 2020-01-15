Путин подписал указ об отставке правительства
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства страны.
© Фото: Pixabay
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства страны.
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Путин подписал указ об отставке правительства
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства страны.
© Фото: Pixabay
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства страны.
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