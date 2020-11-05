Лихорадка по-американски: как проходят бунты в США на фоне подсчета голосов

США, где до сих пор подсчитывают голоса на президентских выборах, захлестнула волна протестов. Создается впечатление, что на улицы не вышел только ленивый. Требования у митингующих самые разные - от абстрактных «Верните нам свободу!» до вполне конкретных - пересчитать голоса, отданные по электронной почте. Обстановка накалена до предела, разряжать ее кое-где приходится при помощи нацгвардии.

«Мы хотим свободу» и «Очнись, это и твоя битва тоже!». С такими лозунгами сотни людей устроили шествие на улицах Нью-Йорка. Их требование - не дать остановить революцию - вскоре вылилось в стычки с полицией. Использование оружия для мирных протестов недопустимо. Это не просто фейерверк, это M80, которые могли стать причиной серьезных травм.

В Портленде накал политической борьбы достиг пика. Здесь сожгли американский флаг и по примеру Black Lives Matter решили использовать протест и поправить собственное материальное положение. Из-за беспорядков пришлось ввести нацгвардию.

А это уже сторонники Дональда Трампа требуют остановить подсчет так называемых почтовых голосов, которые склоняют чашу весов в пользу кандидата от Республиканской партии. Именно Байден призывал своих избирателей отказаться от визита на избирательный участок. Приостановить подсчет голосов в своем Twitter сегодня вновь призвал и сам Трамп.

Тем временем Джо Байден в пику сопернику выложил ролик с рекламой досрочного голосования, где призвал учитывать мнение каждого избирателя. До этого он запустил сайт, который должен запустить процесс передачи власти.

Висконсин и Мичиган, четыре года назад голосовавшие за Дональда Трампа, в этот раз окрасились в синий - официальный цвет Демократической партии. Пенсильвания по-прежнему за Трампа. Но в большинстве штатов разрыв минимален - это демонстрирует накопившиеся противоречия в обществе.

Сын Трампа, Эрик, опубликовал видео, на котором неизвестный якобы уничтожает бюллетени ЗА его отца. Но потом был вынужден удалить. Этот ролик официально признали фейком. Тем не менее Дональд Трамп уже потребовал пересчета голосов в отдельных штатах.

Считать или не считать - вот в чем вопрос. В то время как Дональд Трамп в своем Twitter призвал вновь остановить подсчет голосов, Джо Байден выложил у себя видео с призывом учесть каждый голос.

Однако пока расклад сил в пользу Байдена. Этим утром говорили, что для победы ему не хватает Невады или шесть голосов выборщиков. Но затем данные изменились. Как бы то ни было, сокрушительного поражения Дональда Трампа, как предсказывали социологи, явно не получилось.