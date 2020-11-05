Диетолог назвала способ вернуть утраченное при COVID-19 обоняние

Вернуть обоняние, утерянное из-за коронавируса, может помочь витамин А в комплексе с жирами. Об этом рассказала диетолог Римма Мойсенко.

Она посоветовала употреблять в пищу мясо, птицу, рыбу, икру, орехи, фрукты и овощи оранжевого цвета, такие как хурма, морковь и тыква. Блюда также полезно будет приправлять оливковым маслом и семенами чиа.

По словам Мойсенко, жиры помогают активировать свойства витамина А.

«Например, морковь лучше есть в виде салата со сметаной. И суммарно, если мы употребляем оранжевые овощи и фрукты, полезные жиры, то сможем быстро вернуть обоняние и легче перенести вирус», - сказала диетолог в интервью Nation News.

Потеря обоняния является одним из самых первых и распространенных симптомов COVID-19. Способность чувствовать запахи, по данным ученых, теряют 75-80% заболевших. Симптом, как правило, сохраняется на протяжении трех-четырех недель.