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Диетолог назвала способ вернуть утраченное при COVID-19 обоняние

Анна Касаткина
18:59 05.11.2020
Врач посоветовала употреблять продукты с содержанием витамина А.
Диетолог назвала способ вернуть утраченное при COVID-19 обоняние
© Фото: cattalin, Pixabay

Вернуть обоняние, утерянное из-за коронавируса, может помочь витамин А в комплексе с жирами. Об этом рассказала диетолог Римма Мойсенко.

Она посоветовала употреблять в пищу мясо, птицу, рыбу, икру, орехи, фрукты и овощи оранжевого цвета, такие как хурма, морковь и тыква. Блюда также полезно будет приправлять оливковым маслом и семенами чиа.

По словам Мойсенко, жиры помогают активировать свойства витамина А.

«Например, морковь лучше есть в виде салата со сметаной. И суммарно, если мы употребляем оранжевые овощи и фрукты, полезные жиры, то сможем быстро вернуть обоняние и легче перенести вирус», - сказала диетолог в интервью Nation News.

Потеря обоняния является одним из самых первых и распространенных симптомов COVID-19. Способность чувствовать запахи, по данным ученых, теряют 75-80% заболевших. Симптом, как правило, сохраняется на протяжении трех-четырех недель.

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