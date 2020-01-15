Песков анонсировал подписание Путиным указа о проведении голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.

«Поскольку президент (в послании Федеральному Собранию - прим. ред.) говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции РФ, то в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования. Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании», - приводит ТАСС слова Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что сроки проведения голосования, а также его порядок будут определены дополнительно и после формализованы отдельным указом.

В среду, 15 января, Владимир Путин огласил свое послание Федеральному Собранию, в котором, в числе прочего, предложил внести изменения в Конституцию России.

Ответственный секретарь Конституционной комиссии РФ Олег Румянцев, комментируя инициативу Путина, в беседе со «Звездой» заявил, что российскому обществу сейчас очень важно принять активное участие в дискуссии по реформе Конституции страны.