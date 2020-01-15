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Врач неотложки, которого пенсионер обвинил в избиении, рассказал свою версию инцидента

Ян Брацкий
18:45 15.01.2020
По версии медика, пожилой мужчина пытался на ходу выйти из кареты скорой помощи, когда понял, что его везут в другое лечебное учреждение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Врач скорой медицинской помощи Иван Бондарев, которого пожилой житель Санкт-Петербурга обвинил в избиении, рассказал свою версию событий нашумевшего конфликта. Инцидент произошел еще 9 января, когда бригада неотложки госпитализировала 76-летенего петербуржца Жору Мирзояна.

Вызов к пенсионеру был самым обычным, вспоминает врач. После обязательного осмотра и некоторых медицинских процедур, было принято решение направить пациента в Александровскую больницу. В сопровождении супруги мужчину усадили в автомобиль и повезли, рассказывает медик.

«Пациент начал спрашивать нас о том, куда мы его везем. Дальше началось непонятное и неконтактное поведение. Мужчина начал кричать, что он никуда не поедет, что ему надо в Госпиталь ветеранов войн, где он оплатил палату. Он стал требовать, чтобы его высадили», - вспоминает Иван.

Бригада скорой помощи пошла навстречу пожилому человеку и попросила подписать необходимые документы об отказе в госпитализации, после чего мужчину готовы были отпустить, продолжил врач.

«Он отказался и вскочил с сидения. Чтобы пациент не вышел из кареты на ходу, я придержал его, а он с замаха нанес мне удар. Я отлетел назад. В карете места немного и я ударился о борт машины. У меня искры из глаз посыпались. Я не особо помню, что происходило», - рассказывает врач.

Такой активности от пожилого человека не ожидал никто из медицинской бригады. Когда врач пришел в себя, он увидел пенсионера с разбитым лицом. Очевидно, тот ударился о специальный ящик с оборудованием, который установлен в карете скорой помощи. Водитель резко затормозил, услышав звуки драки, а пожилой человек не устоят на ногах, предположил Иван.

«Мы затампонировали ему нос, я этим лично занимался. Он много крови потерял, человек пожилой, который принимает разжижающие кровь препараты. Дальше, с учетом нештатной ситуации, мы приняли решение о поездке в полицию, где я рассказал о произошедшем и написал заявление», - завершил врач.

По версии пенсионера все было не так. Жора Мирзоян обвинил врача в том, что тот пытался задушить его, а потом ударил в лицо, сломал нос и выбил зуб. Пожилого человека, по его словам, смутил маршрут, по которому поехал медицинский автомобиль и он захотел воспользоваться такси, а врач ему не позволил.

Сейчас медик находится на больничном. У врача диагностировано сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица. Пенсионер дома, ждет результатов полицейской проверки, которая назначена по факту инцидента.

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Врач неотложки, которого пенсионер обвинил в избиении, рассказал свою версию инцидента
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