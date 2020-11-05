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Футболисту Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра

Виктория Ивашечкина
18:37 05.11.2020
Инцидент произошел в августе этого года во время любительского футбольного матча.
Футболисту Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра
© Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Globallookpress

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего футболиста сборной РФ Романа Широкова. Напомним, в августе во время любительского футбольного матча спортсмен избил арбитра.

«Он (Широков) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений")», - отметила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова, пишет РИА Новости.

Уточняется, что максимальная санкция по этой статье - два года лишения свободы.

Кадры, которые ранее попали в соцсети, показывают тот момент, когда Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку. Позже спортсмен нанес удар рукой в лицо мужчине.

Арбитр упал, Широков ударил его ногой, после чего его оттащили. Позже экс-футболист принес свои извинения арбитру в соцсетях и назвал свой поступок «неподобающим».

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