Футболисту Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего футболиста сборной РФ Романа Широкова. Напомним, в августе во время любительского футбольного матча спортсмен избил арбитра.

«Он (Широков) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений")», - отметила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова, пишет РИА Новости.

Уточняется, что максимальная санкция по этой статье - два года лишения свободы.

Кадры, которые ранее попали в соцсети, показывают тот момент, когда Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку. Позже спортсмен нанес удар рукой в лицо мужчине.

Арбитр упал, Широков ударил его ногой, после чего его оттащили. Позже экс-футболист принес свои извинения арбитру в соцсетях и назвал свой поступок «неподобающим».