Мутко объяснил отставку правительства

Отставка правительства РФ вызвана запросом общества на перемены. Об этом сообщил и. о. вице-премьера Виталий Мутко в ходе Гайдаровского форума.

«Президент сегодня сказал, что в обществе назрели большие изменения. Люди хотят огромных изменений. Дмитрий Анатольевич сегодня объяснил, зачем это, спокойно и подробно. Мы пока выполняем обязанности, пока будет сформировано новое правительство. Есть у общества запрос, такая реакция на этот запрос. Сегодня президентом обозначены главные четыре-пять тезисов. Я коллегам говорил и губернаторам, и все слышали. Это конечно, уровень жизни людей, семья, контакт с обществом», - сказал он.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Оно продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров.

По словам Медведева, правительство должно уйти в отставку, чтобы предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые необходимы для изменения Конституции. Сегодня глава государства выступил с инициативой о конституционных изменениях во время послания Федеральному собранию 15 января.