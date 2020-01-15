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Один из авторов Конституции оценил инициативы Путина по ее дополнению

Ян Брацкий
18:02 15.01.2020
В частности, Путин предложил доверить членам Государственной думы самостоятельно назначать вице-премьера и членов правительства, а также вносить поправки в Конституцию, по которым президент страны не сможет отклонить утвержденный парламентом состав Кабмина. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

К любому изменению Конституции необходимо подходить осмысленно и бережно относиться к основному документу страны. Таким мнением со «Звездой» поделился профессор, доктор юридических наук Сергей Шахрай.

Комментируя речь главы государства Владимира Путина, он отметил, что необходимо сохранение базовых конституционных ценностей. Шахрай не забыл упомянуть, что в конституционной истории России, Владимир Путин - первый глава государства, который придя к власти не стал переписывать документ.

«Поправка, которая заслуживает внимания и обсуждения, это соотношение норм международного права и Конституции. Я понимаю и поддерживаю президента, но у нас прямо записано, что международные договоры заключаются и ратифицируются федеральными законами. У нас и сейчас международные договоры находятся на третьей сверху полке и, конечно, приоритетом над Конституцией не обладают. Эта задача уже решена», - отметил Шахрай.

Еще один, по мнению доктора юридических наук, любопытный момент речи, это соотношение баланса государственной власти и местного самоуправления, о котором говорил глава государства.

«Государственная власть и местное самоуправление это публичная власть, а Конституция предоставляет гарантии местному самоуправлению. В доме, на улице, в поселке или в городе, все равно будет командовать чиновник сверху. Самоуправление это власть за свои деньги и под свою ответственность. Проблема мнимого разрыва решается принятием федерального закона о системе публичной власти», - считает один из авторов текста Конституции Российской Федерации.

Изменения в Конституцию стали одним из наиболее важных посылов речи президента. По словам Путина, необходимости в принятии нового такого документа нет, поскольку потенциал действующего не исчерпан. Но, добавил президент, следует вынести на общественное обсуждение ряд поправок.

В частности, Путин предложил доверить членам Государственной думы самостоятельно назначать вице-премьера и членов правительства, а также вносить поправки в Конституцию, по которым президент страны не сможет отклонить утвержденный парламентом состав Кабмина. Президент России убежден, что данная поправка повлечет за собой серьезные изменения в политической системе.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не может развиваться в форме парламентской республики, в связи с чем должна оставаться сильной президентской республикой.

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